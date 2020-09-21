Ради выгоды Алиса заводит отношения с бизнесменом, но продолжает страстно любить своего мужа-режиссера. Чтобы удержать его, она готова на все…

Марина бросает супруга ради красавца-следователя, но их бурный роман обрывается на трагической ноте, когда ее...