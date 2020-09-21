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Книги автора Евгения Михайлова

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Перевернутый мир - Евгения Михайлова
  • Новая книга автора! 21 сентября 2020, 18:20
Скачать книгу Перевернутый мир автора Евгения Михайлова

Жанр: Современные детективы, Детективы


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Ради выгоды Алиса заводит отношения с бизнесменом, но продолжает страстно любить своего мужа-режиссера. Чтобы удержать его, она готова на все…

Марина бросает супруга ради красавца-следователя, но их бурный роман обрывается на трагической ноте, когда ее...

Жизнь вопреки - Евгения Михайлова
  • 19 февраля 2020, 10:20
Скачать книгу Жизнь вопреки автора Евгения Михайлова

Жанр: Современные детективы, Детективы


+16

Лара подверглась нападению, не видит смысла жить и каждый новый день воспринимает как продолжение мучительной пытки…

Марина всегда была робкой тихоней и маминой дочкой, но ей нужно измениться, чтобы не потерять единственного родного человека…

Светлана...

Имитация страсти - Евгения Михайлова
  • 2 декабря 2019, 10:20
Скачать книгу Имитация страсти автора Евгения Михайлова

Жанр: Современные детективы, Детективы


+16

Василиса считала, что ее карьера удалась. Роскошная жизнь в Америке, богатый муж – о чем еще может мечтать бывшая модель? Но на самом деле их семейная жизнь под угрозой…

Ксения наконец-то смогла устроиться в Штатах. Вначале ей понравилось работать няней...

Отпущение без грехов - Евгения Михайлова
  • 27 августа 2019, 10:42
Скачать книгу Отпущение без грехов автора Евгения Михайлова

Жанр: Современные детективы, Детективы


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Настя и Таня были очень разными, но все равно оказались лучшими подругами, пока между ними не встал общий сценарий, написанный по личным мотивам каждой из них…

Антонина была очень неприятным человеком, и когда она попала в самую настоящую беду, к ней...

Дачный детектив - Евгения Михайлова
  • 31 июля 2019, 09:40
Скачать книгу Дачный детектив автора Евгения Михайлова

Жанр: Иронические детективы, Детективы


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Что может быть приятнее, чем умиротворяющий отдых на любимой даче, в тишине на лоне природы? Только отдых со сборником «Дачный детектив», в который вошли остросюжетные рассказы знаковых авторов современной детективной прозы – Дарьи Донцовой, Анны и Сергея...

Детектив в путешествии (сборник) - Евгения Михайлова
  • 27 июня 2019, 13:00
Скачать книгу Детектив в путешествии (сборник) автора Евгения Михайлова

Жанр: Современные детективы, Детективы


+16

Экзотические страны и континенты, увлекательные путешествия по диким и неизведанным местам, романтический отдых на лучших фешенебельных курортах… На фоне живописных достопримечательностей всего мира герои нового сборника «Детектив в путешествии» с блеском...

Болотный газ - Евгения Михайлова
  • 7 июня 2019, 08:00
Скачать книгу Болотный газ автора Евгения Михайлова

Жанр: Современные детективы, Детективы


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«Огромный дом, похожий на белый неуклюжий корабль, построили на бывшем болоте. Раньше там стоял пятиэтажный дом. Он постоянно подмокал со всех сторон. Потом его снесли и построили это чудовище. Новоселы обживали его озабоченно и весело. Вкладывали большие...

Струны черной души - Евгения Михайлова
  • 15 мая 2019, 08:41
Скачать книгу Струны черной души автора Евгения Михайлова

Жанр: Современные детективы, Детективы


+16

Маргарита не думала, что из скучающей домохозяйки превратитсяв угрюмую униженную зэчку. Ей предстояло отбывать годы в колонии за убийство собственного мужа…

Испанская тетя Изабелл оставила многомиллионное состояние единственной родственнице из далекой...

Две причины жить - Евгения Михайлова
  • 8 апреля 2019, 10:40
Скачать книгу Две причины жить автора Евгения Михайлова

Жанр: Классическая проза, Классика


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Крупный черный бриллиант завораживает чудесным блеском живых лучей, пленяет, привязывает намертво. Миллиардер Ричард Штайн отдаст его только ей – прекрасной девушке у реки, модели русского фотографа. Она близка ему по силе духа, по благородству, по крови,...

Антипов - Евгения Михайлова
  • 5 марта 2019, 19:21
Скачать книгу Антипов автора Евгения Михайлова

Жанр: Современные детективы, Детективы


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«За двадцать лет многое изменилось в жизни Антипова. Неизменной осталась лишь одна привычка. Или потребность. Он выходит из дома и смотрит по сторонам в любое время суток. Он ищет взглядом Лену. Каждый день, много раз на дню. Если увидит ее, надвинет...

Последние отзывы
2020-09-21 19:38:21
Мария Д: Очень толковая книжка. Браво автору. С первых строк проникаешься доверием. Да, автор сразу рассказывает, чего достигла. Но это не воспринимается как пустословие и хвастовство. Это воспринимается как призыв к действию....
2020-09-21 19:15:17
Мария Д: Ну оооочень длинное вступление! Оно на корню убивает желание вчитываться дальше. Не люблю такие долгие вступления. Сразу создается впечатление, что это книга ни о чем. Хотя, если это о ничегонеделании, то, наверное, так и должно быть....
2020-09-21 07:08:12
Natalya: Сплошной плагиат из трудов Г.В. Атаманчука, В.Н. Уварова. Текст скопирован не просто несколькими абзацами, а целыми страницами без указания на авторство. Цитаты и сноски указаны в такой же последовательности, как у вышеуказанных авторов, а выводы просто переписаны и выданы за свои....
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