Книги автора Евгения Михайлова
Жанр: Современные детективы, Детективы
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Ради выгоды Алиса заводит отношения с бизнесменом, но продолжает страстно любить своего мужа-режиссера. Чтобы удержать его, она готова на все…
Марина бросает супруга ради красавца-следователя, но их бурный роман обрывается на трагической ноте, когда ее...
Жанр: Современные детективы, Детективы
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Лара подверглась нападению, не видит смысла жить и каждый новый день воспринимает как продолжение мучительной пытки…
Марина всегда была робкой тихоней и маминой дочкой, но ей нужно измениться, чтобы не потерять единственного родного человека…
Светлана...
Жанр: Современные детективы, Детективы
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Василиса считала, что ее карьера удалась. Роскошная жизнь в Америке, богатый муж – о чем еще может мечтать бывшая модель? Но на самом деле их семейная жизнь под угрозой…
Ксения наконец-то смогла устроиться в Штатах. Вначале ей понравилось работать няней...
Жанр: Современные детективы, Детективы
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Настя и Таня были очень разными, но все равно оказались лучшими подругами, пока между ними не встал общий сценарий, написанный по личным мотивам каждой из них…
Антонина была очень неприятным человеком, и когда она попала в самую настоящую беду, к ней...
Жанр: Иронические детективы, Детективы
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Что может быть приятнее, чем умиротворяющий отдых на любимой даче, в тишине на лоне природы? Только отдых со сборником «Дачный детектив», в который вошли остросюжетные рассказы знаковых авторов современной детективной прозы – Дарьи Донцовой, Анны и Сергея...
Жанр: Современные детективы, Детективы
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Экзотические страны и континенты, увлекательные путешествия по диким и неизведанным местам, романтический отдых на лучших фешенебельных курортах… На фоне живописных достопримечательностей всего мира герои нового сборника «Детектив в путешествии» с блеском...
Жанр: Современные детективы, Детективы
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«Огромный дом, похожий на белый неуклюжий корабль, построили на бывшем болоте. Раньше там стоял пятиэтажный дом. Он постоянно подмокал со всех сторон. Потом его снесли и построили это чудовище. Новоселы обживали его озабоченно и весело. Вкладывали большие...
Жанр: Современные детективы, Детективы
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Маргарита не думала, что из скучающей домохозяйки превратитсяв угрюмую униженную зэчку. Ей предстояло отбывать годы в колонии за убийство собственного мужа…
Испанская тетя Изабелл оставила многомиллионное состояние единственной родственнице из далекой...
Жанр: Классическая проза, Классика
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Крупный черный бриллиант завораживает чудесным блеском живых лучей, пленяет, привязывает намертво. Миллиардер Ричард Штайн отдаст его только ей – прекрасной девушке у реки, модели русского фотографа. Она близка ему по силе духа, по благородству, по крови,...
Жанр: Современные детективы, Детективы
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«За двадцать лет многое изменилось в жизни Антипова. Неизменной осталась лишь одна привычка. Или потребность. Он выходит из дома и смотрит по сторонам в любое время суток. Он ищет взглядом Лену. Каждый день, много раз на дню. Если увидит ее, надвинет...